Новости для бухгалтера
ЭДО

Когда КЭП физлица и МЧД можно применить в кадровой работе

Работник отдела кадров компании может подписать своей КЭП с приложением машиночитаемой доверенности ряд документов. Забирайте список.
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Работодатели для оптимизации трудозатрат и экономии финансов могут частично перевести кадровые документы в электронный вид. Работник отдела кадров компании может подписать своей КЭП с приложением машиночитаемой доверенности следующие документы:

  • трудовой договор, дополнительные соглашение и приложения к нему;

  • соглашения о конфиденциальности (NDA);

  • соглашения о материальной ответственности;

  • согласие на перевод на другую работу или должность;

  • приказы;

  • информационные письма, уведомления и иные массовые документы.

С 1 сентября 2023 года для сотрудников, подписывающих документы от лица организации, стало обязательным использование машиночитаемой доверенности. О том, кто обязан работать с МЧД узнайте на бесплатном вебинаре Как работать с МЧД: электронные подписи, сервисы, реестры.

Спикер вебинара Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФ» расскажет, какие электронные подписи (КЭП) подходят для работы с МЧД? А также объяснит все нюансы применения в работе ЭДО.

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После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию и являетесь обладателем новых знаний.

Комментарии

1
  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    О то, кто обязан работать с МЧД

    О то ???

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