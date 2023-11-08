В какие сроки ИП должны сдать нулевую отчетность по НДС

Если сейчас (в 4 кв.) ИП на ОСНО не ведет деятельность, по его банковским счетам и кассе нет операций, и ситуация до конца года не изменится, то он может сдать единую упрощенную декларацию в январе. Или сдать обычную декларацию по НДС в установленные сроки.
Когда сдавать:
единая декларация сдается не позднее 20-го числа месяца, идущего за отчетным периодом (п. 2 ст. 80 НК);
обычную декларацию по НДС следует подать не позднее 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК).
За несдачу декларации, даже если не было налога к уплате, предусмотрен штраф по правилам ст. 119 НК — 1 000 руб.
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