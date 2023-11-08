В какие сроки ИП должны сдать нулевую отчетность по НДС

Предприниматели, у которых в налоговом периоде не было операций, облагаемых НДС, все равно должны отчитаться в ИФНС.

Если сейчас (в 4 кв.) ИП на ОСНО не ведет деятельность, по его банковским счетам и кассе нет операций, и ситуация до конца года не изменится, то он может сдать единую упрощенную декларацию в январе. Или сдать обычную декларацию по НДС в установленные сроки.

Когда сдавать:

единая декларация сдается не позднее 20-го числа месяца, идущего за отчетным периодом (п. 2 ст. 80 НК);

обычную декларацию по НДС следует подать не позднее 25-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом (п. 5 ст. 174 НК).

За несдачу декларации, даже если не было налога к уплате, предусмотрен штраф по правилам ст. 119 НК — 1 000 руб.