Социальная поддержка

Молодым семьям предлагают давать миллион на покупку автомобиля

Семьи с ребенком, где муж и жена моложе 35 лет, смогут получить сертификат на покупку отечественного автомобиля номиналом 1 млн рублей.
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В Госдуму внесли законопроект, по которому семейные пары смогут получить сертификат номиналом 1 млн рублей на покупку отечественного автомобиля.

Сертификат полагается семьям, в которых родился первый ребенок, а супруги моложе 35 лет. Общий доход семьи не должен превышать 3 млн рублей в год.

Хотя бы один из родителей должен иметь российское гражданство и постоянно проживать в РФ.

Принятие законопроекта, направленного на поддержку молодых семей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны и рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома, — сказано в пояснительной записке.

Чтобы исключить мошеннические схемы с сертификатами, будет установлен запрет на продажу или передачу в залог автомобиля в течение пяти лет.

Комментарии

1
  • Логотип Hunter.T
    Hunter.T 22 минуты назад

    Если и примут, что конечно маловероятно, гранта будет стоить 2,5🍋

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Логотип Волынец Гульнара
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Социальная поддержка

Молодым семьям предлагают давать миллион на покупку автомобиля

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