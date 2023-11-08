Молодым семьям предлагают давать миллион на покупку автомобиля

Семьи с ребенком, где муж и жена моложе 35 лет, смогут получить сертификат на покупку отечественного автомобиля номиналом 1 млн рублей.

В Госдуму внесли законопроект, по которому семейные пары смогут получить сертификат номиналом 1 млн рублей на покупку отечественного автомобиля.

Сертификат полагается семьям, в которых родился первый ребенок, а супруги моложе 35 лет. Общий доход семьи не должен превышать 3 млн рублей в год.

Хотя бы один из родителей должен иметь российское гражданство и постоянно проживать в РФ.

Принятие законопроекта, направленного на поддержку молодых семей, окажет положительное влияние на демографическое развитие страны и рост рождаемости, а также на развитие отечественного автопрома, — сказано в пояснительной записке.

Чтобы исключить мошеннические схемы с сертификатами, будет установлен запрет на продажу или передачу в залог автомобиля в течение пяти лет.