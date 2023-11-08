Российская фирма на УСН платит агентский НДС за маркетинговые услуги от компании из Киргизии

В общем случае компания на УСН не платит НДС, но она может быть налоговым агентом по НДС.

Минфин в письме от 14.09.2023 № 03-07-13/1/88009 рассмотрел ситуацию: фирма на УСН заказала маркетинговые услуги у компании из Киргизской Республики.

Это страна из ЕАЭС, поэтому надо ориентироваться Протокол о порядке взимания косвенных налогов (приложение №18 к договору об ЕАЭС).

По маркетинговым услугам местом реализации будет территория РФ. Но так как фирма из Киргизии не стоит на учете в ФНС, то российская компания на УСН будет налоговым агентом по НДС.

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