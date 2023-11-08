Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет претензии налоговиков

Законодательство Российской Федерации детально регулирует порядок учета дебиторской и кредиторской задолженности, но множество противоречий между законами, разъяснениями регуляторов и судебной практикой могут осложнить понимание.
9 ноября состоится Практикум Светланы Беляевой «Дебиторская и кредиторская задолженность: когда списание приведет к налоговым претензиям?», где подробно разберут вопросы:
Как правильно учитывать дебиторскую и кредиторскую задолженность в соответствии с Налоговым кодексом РФ?
Как избежать налоговых претензий при списании задолженности?
Как правильно определять срок исковой давности и основания для списания задолженности?
Светлана Беляева — эксперт в области бухгалтерии и налогообложения, поделится своими знаниями и опытом, помогая участникам практикума лучше разобраться в этой сложной теме.
Для участия в практикуме нужно пройти регистрацию на сайте. Встреча проводится онлайн, что позволяет участвовать из любой точки мира.
Комментарии