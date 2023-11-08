Инвесторы избавились от иностранных ценных бумаг на 4 млрд долларов

80% иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже принадлежали квалифицированным инвесторам. Им удалось продать свои активы на 4 млрд долларов и уменьшить риски.

Российским инвесторам удалось продать ценные бумаги иностранных эмитентов на сумму около 4 млрд долларов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Блокировка активов на СПБ Бирже коснулась в основном квалифицированных инвесторов, которые держали 80% иностранных ценных бумаг.

Российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. То есть риск на эту сумму уменьшился, — сказала Набиуллина.

В марте 2022 года ценные бумаги иностранных компаний, которые держали российские инвесторы, были заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД) из-за санкций.