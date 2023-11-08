🔥🔥🔥 Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление

Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.

Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению правительственного законопроекта.

Новые сроки перечисления НДФЛ будут такие:

за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца;

за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Сдавать уведомления надо будет так: за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – до 25-го числа текущего месяца;

за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – до 3-го числа следующего месяца;

за период с 23 по 31 декабря – до последнего рабочего дня текущего года.

То есть, уведомления теперь будет два в обязательном порядке.

Напомним, сейчас второе уведомление по НДФЛ – это право, а не обязанность.

Новые поправки должны заработать с 2024 года.