🔥🔥🔥 Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление

Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению правительственного законопроекта.
Новые сроки перечисления НДФЛ будут такие:
за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;
за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца;
за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.
Сдавать уведомления надо будет так:
за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – до 25-го числа текущего месяца;
за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – до 3-го числа следующего месяца;
за период с 23 по 31 декабря – до последнего рабочего дня текущего года.
То есть, уведомления теперь будет два в обязательном порядке.
Напомним, сейчас второе уведомление по НДФЛ – это право, а не обязанность.
Новые поправки должны заработать с 2024 года.
Комментарии8
СветланаБухгалтер
Убиться 😲
Артем
Ребят, это шутка?
пусть лучше так убиться, чем при измененной 6НДФЛ остались бы старые периоды (а потом-ой, забыли).
а второе (якобы необязательное) уведомление для того и вводили, чтобы к обязательности приучить и её реализовать.
и еще бы сделали всей стране, перед которой они ********** небольшой подарок к НГ, релевантный крошечной новогодней фигурке
сверки бы еще доработали до логичных, прозрачных, внятных, по каждому налогу и отдельно по пени и штрафам.
и интерфейс личного кабинета привели бы в соответствие тому, что он, всё-таки, имеет отношение к Федеральной Налоговой Службе, а не к аэропорту Домодедово...
Светлана ГуринаГлавный бухгалтерСтоматология
Ну теперь при какой раскладе 14 дней отпуска не всунуть в эти даты, до этого то с трудом
ВетеранГлавный бухгалтер
Ну нет. Даже если шутка, то совсем дурацкая. Неужели прям до такой степени дебилизма дело дошло? Это уже клинический случай. По-моему, по этим деятелям дурка плачет. А нам пора обратиться к Мишустину. Пусть проверит своих подчинённых на вменяемость. Клерк может организовать коллективное обращение профсообщества?