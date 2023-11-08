Уведомление по ЕНП

🔥🔥🔥 Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление

Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.
472

Поправки в НК РФ внесли ко второму чтению правительственного законопроекта.

Новые сроки перечисления НДФЛ будут такие:

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 28-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца;

  • за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

Сдавать уведомления надо будет так:

  • за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – до 25-го числа текущего месяца;

  • за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца – до 3-го числа следующего месяца;

  • за период с 23 по 31 декабря – до последнего рабочего дня текущего года.

То есть, уведомления теперь будет два в обязательном порядке.

Напомним, сейчас второе уведомление по НДФЛ – это право, а не обязанность.

Новые поправки должны заработать с 2024 года.

Комментарии

8
  • Логотип ССвет
    ССвет 1 час назад

    СветланаБухгалтер

    Убиться 😲

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 39 минут назад

    Артем

    Ребят, это шутка?

  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    Убиться 

    пусть лучше так убиться, чем при измененной 6НДФЛ остались бы старые периоды (а потом-ой, забыли).

    а второе (якобы необязательное) уведомление для того и вводили, чтобы к обязательности приучить и её реализовать.

    и еще бы сделали всей стране, перед которой они ********** небольшой подарок к НГ, релевантный крошечной новогодней фигурке

    сверки бы еще доработали до логичных, прозрачных, внятных, по каждому налогу и отдельно по пени и штрафам.

    и интерфейс личного кабинета привели бы в соответствие тому, что он, всё-таки, имеет отношение к Федеральной Налоговой Службе, а не к аэропорту Домодедово...

  • Логотип gvozdik
    gvozdik
    32 минуты назад

    Светлана ГуринаГлавный бухгалтерСтоматология

    Ну теперь при какой раскладе 14 дней отпуска не всунуть в эти даты, до этого то с трудом 

  • Логотип astra_0505
    astra_0505 28 минут назад

    ВетеранГлавный бухгалтер

    Ну нет. Даже если шутка, то совсем дурацкая. Неужели прям до такой степени дебилизма дело дошло? Это уже клинический случай. По-моему, по этим деятелям дурка плачет. А нам пора обратиться к Мишустину. Пусть проверит своих подчинённых на вменяемость. Клерк может организовать коллективное обращение профсообщества? 

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