Кто из женщин подлежит воинскому учету?

Согласно постановлению Правительства 719, воинскому учету подлежат женщины, которые имеют подготовку по одному из следующих направлений:
монтажник оборудования связи, оператор связи, электромонтер, радист-радиолокаторщик, радиотелеграфист и радиотехник, телеграфист, телефонист, электрофотограф, фотолаборант,
твердотельная электроника, электронные приборы и устройства, радиоаппаратостроение, сети связи радиосвязь, радиовещание и телевидение и т.п.,
радиотехника, радиоэлектронные системы и комплексы,
оператор ЭВМ, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин,
компьютерные сети, информационные системы (по отраслям), программирование,
информатика и вычислительная техника,
оптик, оптик-механик,
гидрология, метеорология, прикладная геодезия, аэрофотогеодезия,
гидрометеорология, геодезия,
дезинфектор, оператор дезинсекционных установок, рентгеномеханик,
лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, педиатрия,
гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер шрифта, фотоцинкограф,
наладчик полиграфического оборудования,
издательское дело,
технология полиграфического и упаковочного производства,
гравер оригиналов топографических карт,
картография и геоинформатика.
В запас женщин зачисляют при получении военно-учетнной специальности, диплома о высшем или среднем специальном образовании.
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