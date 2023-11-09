Кто из женщин подлежит воинскому учету?

Как исправить ошибку в уведомлении в 1С:Бухгалтерии

Если при составлении уведомления в 1С вы допустили ошибку в сумме налога или реквизитах, её можно исправить, создав корректирующее уведомление. Однако механизм исправления ошибки в уведомлении недавно изменился — вышло обновление конфигурации 3.0.142.67 и механизм исправления автоматизировали. В статье расскажем, что изменилось и как исправить ошибку.