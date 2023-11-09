Воинский учет

Кто из женщин подлежит воинскому учету?

Согласно положению о воинском учете, женщины, при занятии определенных должностей или профессий, обязаны быть поставлены на воинский учет. Ниже приведен список всех таких специальностей.
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Согласно постановлению Правительства 719, воинскому учету подлежат женщины, которые имеют подготовку по одному из следующих направлений:

  1. монтажник оборудования связи, оператор связи, электромонтер, радист-радиолокаторщик, радиотелеграфист и радиотехник, телеграфист, телефонист, электрофотограф, фотолаборант,

  2. твердотельная электроника, электронные приборы и устройства, радиоаппаратостроение, сети связи радиосвязь, радиовещание и телевидение и т.п.,

  3. радиотехника, радиоэлектронные системы и комплексы,

  4. оператор ЭВМ, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин,

  5. компьютерные сети, информационные системы (по отраслям), программирование,

  6. информатика и вычислительная техника,

  7. оптик, оптик-механик,

  8. гидрология, метеорология, прикладная геодезия, аэрофотогеодезия,

  9. гидрометеорология, геодезия,

  10. дезинфектор, оператор дезинсекционных установок, рентгеномеханик,

  11. лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, педиатрия,

  12. гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер шрифта, фотоцинкограф,

  13. наладчик полиграфического оборудования,

  14. издательское дело,

  15. технология полиграфического и упаковочного производства,

  16. гравер оригиналов топографических карт,

  17. картография и геоинформатика.

В запас женщин зачисляют при получении военно-учетнной специальности, диплома о высшем или среднем специальном образовании.

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    Кто из женщин подлежит воинскому учету?

    Согласно положению о воинском учете, женщины, при занятии определенных должностей или профессий, обязаны быть поставлены на воинский учет. Ниже приведен список всех таких специальностей.

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