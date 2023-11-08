Предпринимателей приглашают принять участие в премии «Компания и Персона года»

Представители бизнеса смогут рассказать о преимуществах своей компании экспертному сообществу и получить награду.

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии «Компания и Персона года» приглашает российских предпринимателей подать заявки на участие в премии и получить оценку от ведущих экспертов и бизнес-сообщества, а также привлечь внимание широкой общественности.

«Клерк» стал информационным партнером события!

Участники премии смогут презентовать свою компанию, рассказать о своих достижениях и инновационных подходах, которые делают бизнес конкурентоспособными на рынке.

Предприниматели получают шанс познакомиться и обменяться опытом с другими представителями бизнеса, что способствует расширению круга профессиональных контактов.

Представителей бизнеса ждут захватывающие дискуссии, интересные доклады, новые возможности для развития и роста.

Персоны Года 2023 будут определяться на основании данных, представленных аналитической системой Медиалогия.

Подробности можно узнать на сайте премии.