Предпринимателей приглашают принять участие в премии «Компания и Персона года»

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии «Компания и Персона года» приглашает российских предпринимателей подать заявки на участие в премии и получить оценку от ведущих экспертов и бизнес-сообщества, а также привлечь внимание широкой общественности.
«Клерк» стал информационным партнером события!
Участники премии смогут презентовать свою компанию, рассказать о своих достижениях и инновационных подходах, которые делают бизнес конкурентоспособными на рынке.
Предприниматели получают шанс познакомиться и обменяться опытом с другими представителями бизнеса, что способствует расширению круга профессиональных контактов.
Представителей бизнеса ждут захватывающие дискуссии, интересные доклады, новые возможности для развития и роста.
Персоны Года 2023 будут определяться на основании данных, представленных аналитической системой Медиалогия.
Подробности можно узнать на сайте премии.
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