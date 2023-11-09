Пять правил, без соблюдения которых вы проведете инвентаризацию с ошибкой

Ежегодно компании должны проводить инвентаризацию, в том числе, при составлении годовой бухгалтерской отчетности.

С 1 апреля 2025 года будет в обязательном порядке применяться ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», но можно применять его раньше.

Минфин в письме от 02.06.2022 № 07-01-10/52098 пояснял, что до перехода на ФСБУ 28/2023 при инвентаризации надо ориентироваться на существующую нормативку по этой теме:

пункты 26 −28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н;

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Смотрите в нашей таблице, какие ошибки возможны при проведении инвентаризации.

Нарушение Положение нормативного акта, которое нарушено Норма Нет приказа на инвентаризацию п. 2.3 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 Документ о составе комиссии (приказ) регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации Приказ есть, но в нем не прописан состав комиссии п. 2.2 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая или рабочая инвентаризационная комиссия Приказ есть, состав комиссии прописан, но один из ее членов по факту не принимал участие в инвентаризации п. 2.3 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными Инвентаризационная опись составлена в одном экземпляре п. 2.5 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах Излишки не отнесены на финансовый результат п. 28 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и сумма зачисляется на финансовые результаты