Пять правил, без соблюдения которых вы проведете инвентаризацию с ошибкой

С 1 апреля 2025 года будет в обязательном порядке применяться ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», но можно применять его раньше.
Минфин в письме от 02.06.2022 № 07-01-10/52098 пояснял, что до перехода на ФСБУ 28/2023 при инвентаризации надо ориентироваться на существующую нормативку по этой теме:
пункты 26 −28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н;
Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Смотрите в нашей таблице, какие ошибки возможны при проведении инвентаризации.
Нарушение
Положение нормативного акта, которое нарушено
Норма
Нет приказа на инвентаризацию
п. 2.3 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49
Документ о составе комиссии (приказ) регистрируют в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации
Приказ есть, но в нем не прописан состав комиссии
п. 2.2 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49
Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая или рабочая инвентаризационная комиссия
Приказ есть, состав комиссии прописан, но один из ее членов по факту не принимал участие в инвентаризации
п. 2.3 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными
Инвентаризационная опись составлена в одном экземпляре
п. 2.5 методических указаний, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49
Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах
Излишки не отнесены на финансовый результат
п. 28 Положения, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н
излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и сумма зачисляется на финансовые результаты
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