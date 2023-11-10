Ведение бизнеса

В конце года директора уже хотят знать, сколько дивидендов они получат

Чтобы получить дивиденды, у компании после уплаты всех налогов, штрафов и доначислений должна остаться чистая прибыль. Размер выплат будет определен по итогам бухгалтерской отчетности за год.
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Для получения дивидендного дохода у компании должна быть чистая прибыль, которая определяется по данным бухучета.

Рассчитываются дивиденды из совокупных доходов организации за вычетом всех понесенных расходов.

Для определения прибыли нужно опираться на показатель «Чистая прибыль (убыток)» в отчете о финансовых результатах компании.

После того, как налоги, доначисления и штрафы за прошлые периоды будут уплачены, останется чистая прибыль, которую организация может направить на развитие бизнеса или на выплату дивидендов. Размер выплат определяется дивидендной политикой компании.

Чтобы избежать ситуации, когда выплаченные в течение года дивиденды превысят допустимую сумму по году, лучше всего распределять выплаты по результатам годовой бухгалтерской отчетности.

Но в суровой реальности руководители (они же зачастую и участники) хотят узнать прогнозируемую прибыль, размер дивидендов и даже, какие расходы ждут компанию в первом квартале нового года.

Бухгалтерский учет с такими задачами не справится, он фиксирует уже свершившиеся факты и операции. Проше всего не изобретать велосипед, а просто начиться строить для собственника финансовые модели и наголядно показывать, что будет с бизнесов в ближашее время, строить планы и прогнозы.

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