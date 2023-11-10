🌸 Как ИП выйти на больничный, семье – продать квартиру без НДФЛ, а компаниям отчитаться в военкомат: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Чтобы получать больничные, в том числе по беременности и родам, в 2024 году, зарегистрироваться добровольцем и уплатить взнос надо до конца 2023 года. Платите 5,6 тыс. рублей – получаете 89,5 тыс. рублей.

Поспешите. Правила могут поменяться.

Для семей с двумя детьми минимальный срок владения = 0. Можно купить и сразу продать жилье и НДФЛ не будет. Но есть ряд условия и по каждому условию – свои нюансы (как считать детей и их возраст, какое жилье можно купить и т. д.).

Отчет о численности работающих и забронированных сотрудников, пребывающих в запасе, сдается в военкомат и комиссию по бронированию – по месту регистрации организации. Срок сдачи отчета – 31 декабря.

Первый раз форму № 18 нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.

Сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководителями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) из числа граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и военное время сдается в военкомат по месту регистрации организации до 31 декабря.