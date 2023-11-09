По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день

Сейчас рабочий день сокращается на 1 час только перед праздничным днем. Такое же правило хотят прописать и для рабочих дней, предшествующих обычным выходным. Это нужно, потому что сейчас у людей стресс и выгорание.

То есть, в пятницу рабочий день будет короче на 1 час. Соответственно, в неделю будет не 40 часов, а 39.

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесли в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем 8 часов в день, потому что им надо явиться на работу заранее.

Кроме того, работодатели злоупотребляют – увеличивают объем работы, а штат не расширяют. Поэтому у сотрудников постоянные переработки, которые никто не оплачивает.

А при переходе на удаленку грани рабочего дня вообще стираются, люди работаю в режиме нон-стоп.

Из-за этого у людей:

выгорание;

стресс;

хроническая усталость;

психическая напряженность;

снижение производительности труда.

Автор поправок – сенатор от КПРФ.

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