Трудовое право

По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день

Сейчас рабочий день сокращается на 1 час только перед праздничным днем. Такое же правило хотят прописать и для рабочих дней, предшествующих обычным выходным. Это нужно, потому что сейчас у людей стресс и выгорание.
52

То есть, в пятницу рабочий день будет короче на 1 час. Соответственно, в неделю будет не 40 часов, а 39.

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесли в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем 8 часов в день, потому что им надо явиться на работу заранее.

Кроме того, работодатели злоупотребляют – увеличивают объем работы, а штат не расширяют. Поэтому у сотрудников постоянные переработки, которые никто не оплачивает.

А при переходе на удаленку грани рабочего дня вообще стираются, люди работаю в режиме нон-стоп.

Из-за этого у людей:

  • выгорание;

  • стресс;

  • хроническая усталость;

  • психическая напряженность;

  • снижение производительности труда.

Автор поправок – сенатор от КПРФ.

Как перевести работника на полставки по соглашению сторон, мы разбирали здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Почему такие большие штрафы за воинский учет / БухСтрим

    Штрафы за воинский учет, что проверяют, как подготовиться и другие вопросы от бухгалтеров и кадровиков в новом выпуске БухСтрим.

    24
    Бухгалтеры

    🤖«Билайн» заменил 101 бухгалтера роботом

    На работу в «Билайн» поступил первый робот-бухгалтер, который делает бумажную работу, связанную с обслуживанием 3300 салонов связи, разбросанных по всей стране.

    20

    Календарь вебинаров

    25
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Экономика России

    Набиуллина: повышение ключевой ставки уже приносит положительный эффект

    Глава Центробанка назвала четыре причины, почему высокая ключевая ставка сейчас важна для экономики страны.

    43
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Налоговые проверки

    Вредные советы: как подставить своё ООО перед налоговой инспекцией

    В этом видео вредные советы, как вы можете подставить свою организацию перед налоговой инспекцией.

    31
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    ФНС должна прислать уведомление об исключении ООО?

    Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, на днях ФНС должна исключить ООО по упрощенной ликвидации, они что нибудь обязаны прислать об исключении или об отказе исключения, и как почтой или по ТКС?

    22

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Поиск работы бухгалтеров

    С «Клерком» найти грамотных бухгалтеров стало проще! Смотрите свежую подборку резюме

    Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!

    23
    Трудовое право

    По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день

    Сейчас рабочий день сокращается на 1 час только перед праздничным днем. Такое же правило хотят прописать и для рабочих дней, предшествующих обычным выходным. Это нужно, потому что сейчас у людей стресс и выгорание.

    52

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

    ЦБ и СПБ Биржа пока не могут «дотянуться» до иностранных бумаг

    Центральный банк России официально заявил о своей неспособности влиять на иностранные акции, ранее торговавшиеся на Санкт-Петербургской бирже.

    24
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно оформить генерального директора в обособленном подразделении?

    Коллеги! Вопрос про генерального директора. Как правильно оформить по документам. Есть головная организации в Москве, открыли обособленное подразделение, тоже в Москве, почти на соседней улице, но другая ИФНС. Как правильно оформить единственного генерального директора в обособке?

    18
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Дробление бизнеса

    Победный судебный кейс: дробление бизнеса устоялось в суде

    У налоговиков и судов есть такое понятие «искусственное дробление бизнеса». Раз есть искусственное, то логично было бы, что есть неискусственное дробление, скажем так «естественное» дробление. Звучит немного нелепо. Так встает вопрос —дробление благо или зло лютое? По мотивам А63-20103/2020.

    Победный судебный кейс: дробление бизнеса устоялось в суде
    33
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Задумались о новой работе? «Клерк» собрал для вас лучшие вакансии дня!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    38

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Бухгалтерская отчетность

    Отчет о движении денежных средств за 2023 год

    Контроль за поступлением и использованием средств в рамках бизнеса — это неотъемлемый инструмент эффективного управления компанией. Формирование отчета о движении денежных средств позволяет точно отслеживать финансовые транзакции в течение отчетного периода. В статье расскажем, как составить и сдать отчет за 2023 год.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    33
    Экспорт

    «Почта России» сделала отправку посылок за рубеж на 25% дешевле

    Бизнес до конца января 2024 года сможет отправлять посылки в 130 стран со скидкой в 25%. Кроме того, владельцы интернет-магазинов и продавцы маркетплейсов смогут получить субсидии до 80% от стоимости международной доставки.

    37

    Разборы законов

    1 034
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке

    Как исправить ошибку в уведомлении в 1С:Бухгалтерии

    Если при составлении уведомления в 1С вы допустили ошибку в сумме налога или реквизитах, её можно исправить, создав корректирующее уведомление. Однако механизм исправления ошибки в уведомлении недавно изменился — вышло обновление конфигурации 3.0.142.67 и механизм исправления автоматизировали. В статье расскажем, что изменилось и как исправить ошибку.

    Как исправить ошибку в уведомлении в 1С:Бухгалтерии
    28
    Обзоры для бухгалтера

    🌸 Как ИП выйти на больничный, семье – продать квартиру без НДФЛ, а компаниям отчитаться в военкомат: разъяснения экспертов

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

    71
    Инвестиции

    Ozon прекращает регистрацию своих американских депозитарных расписок на бирже Nasdaq

    Ценные бумаги Ozon продолжат торговаться на Мосбирже и на Международной бирже Астаны. Компания больше не будет вести отчетность по американским стандартам.

    48
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница

    Собственники часто путают управленческий и бухгалтерский баланс. Казалось бы, оба отчета содержат активы и пассивы, так зачем все усложнять? Однако отчеты эти разные.

    Бухгалтерский и управленческий баланс: в чем разница
    1
    895
    Бесплатно с Налоговые проверки

    Основания и порядок истребования документов налоговым органом. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем основания и порядок истребования документов налоговым органом.

    Основания и порядок истребования документов налоговым органом. Мини-курс
    20
    Налоги, взносы, пошлины

    Госдума сохранит налоговые льготы для компаний, которые работают с иностранцами

    Компаниям разрешат применять налоговые льготы, которые раньше были в соглашении об избежании двойного налогообложения. Важно, чтобы договоры с иностранными организациями были заключены до 5 марта 2022 года.

    58
    Отпуска

    Когда можно заменить ежегодный отпуск денежной компенсацией

    Приближается зима — время «Х» в теме отпусков. До 15 декабря надо согласовать и утвердить график отпусков на будущий год. При этом надо закрыть и свести к минимуму «хвосты» отпусков, а остатки — учесть в новом графике. Срочность задачи рождает быстрые решения. Одно из них — компенсировать не отгулянные дни отпуска. Можно ли это сделать?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    51