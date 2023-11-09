По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день

То есть, в пятницу рабочий день будет короче на 1 час. Соответственно, в неделю будет не 40 часов, а 39.
Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесли в Госдуму.
В пояснительной записке говорится, что в современных условиях большинство работников фактически находятся на своих рабочих местах больше, чем 8 часов в день, потому что им надо явиться на работу заранее.
Кроме того, работодатели злоупотребляют – увеличивают объем работы, а штат не расширяют. Поэтому у сотрудников постоянные переработки, которые никто не оплачивает.
А при переходе на удаленку грани рабочего дня вообще стираются, люди работаю в режиме нон-стоп.
Из-за этого у людей:
выгорание;
стресс;
хроническая усталость;
психическая напряженность;
снижение производительности труда.
Автор поправок – сенатор от КПРФ.
Как перевести работника на полставки по соглашению сторон, мы разбирали здесь.
Комментарии