🤖«Билайн» заменил 101 бухгалтера роботом

Проверкой и учетом кассовых операций в 3300 салонах связи «Вымпелкома» будет заниматься робот RobBee, пишут «Ведомости».
Роботизированная система работает по технологии RPA (robotic process automation) на платформе Blue Prism. Это первый робот, который в частности, проверяет поступление денег из салонов в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, находит ошибки, сверяет данные для налоговой инспекции.
Робот проверяет документацию, которую раньше вручную сверял 101 сотрудник «Вымпелкома». Эти люди продолжают работать в компании, но теперь решают другие задачи.
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