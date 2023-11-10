ФНС объяснила, что делать при отсутствии налоговых уведомлений

Федеральная налоговая служба до конца октября завершит рассылку налоговых уведомления физлицам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообщения, должны будут самостоятельно обратиться в ФНС, сообщили инспекторы.
Сделать это можно тремя способами. Обратиться можно лично, либо через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».
Кому не отправляют уведомления
Не направляют уведомления в случае:
если у гражданина есть налоговая льгота,
налоговый вычет,
тем, у кого общая сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей.
Бухгалтеру нужно следить не только за своими «личными» налогами, но еще и за налогами компании, которую он ведет. А также закрывать год и готовиться к сдаче годовой отчетности.
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