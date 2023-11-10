Маркетинг

Покупки на распродажах сократились на 4-7%

Первая волна распродаж вопреки ожиданиям продавцов не привела к росту спроса на товары.
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Первый этап ноябрьских распродаж не вызвал рост потребительского спроса, наоборот, активность покупателей упала на 4-7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Платформы ОФД».

С 1 по 7 ноября количество покупок сократилось на 4-7% год к году, а в начале ноября 2022 года потребительская активность выросла на 20-30% год к году.

Аналитики связывают такие результаты с тем, что большинство покупателей уже сделали крупные покупки в октябре. Тогда в категории «Одежда и обувь» число чеков выросло на 8%, а спрос электронику и бытовую технику увеличился на 9% год к году.

Сети бытовой техники и электроники обычно проводят акции наиболее успешно, но со скачком курса валют многие покупатели уже произвели запланированные покупки, сильного ажиотажа ожидать не стоит, — сказал директор по стратегическому развитию компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров.

Снижение спроса заметно не во всех категориях товаров. В начале ноября на 25% выросли покупки товаров для спорта, на 12% — для дома и ремонта и на 3% больше приобрели ювелирных изделий.

Комментарии

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