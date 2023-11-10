Фиксированные взносы ИП в 2024 году: что изменится

Размер взносов
Взносы ИП в 2024 году повысятся.
Как изменятся взносы в 2024 году, смотрите в нашей таблице.
Взносы ИП
2023
2024
Взнос в совокупном фиксированном размере
45 842
49 500
Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей
1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061
1% с дохода свыше 300 000, но не более
277 571
Итого максимальный взнос
257 061 + 45 842 = 302 903
277 571 + 49 500 =
327 071
Взносы ИП из новых регионов
14 400
25 200
Уплата взносов
Срок уплаты взносов не меняется – это 31 декабря и 1 июля (для взносов 1%). С учетом переноса из-за выходных на 2024 год приходятся такие сроки уплаты:
09.01.2024 – фиксированный взнос за 2023 год;
01.07.2024 – взносы 1% за 2023 год;
Сначала сумму взносов появится в предстоящих платежах, потом ее спишут с сальдо ЕНС в обозначенный день (09.01.2024, 01.07.2024).
С 2024 отменяются платежки-02. Но если ИП в 2023 году платил свои взносы платежкой со статусом 02 на КБК взносов с указанием период ГД.00.2023, то с 2024 вариант уплаты будет только один – на КБК ЕНП с периодом 0.
Уменьшение налогов на взносы
В этом ФНС своим письмом разрешила уменьшать налог за текущий год на взносы 1% за текущий год.
Но в 2024 году будет другое правило (если ФНС опять не выпустит новое письмо-индульгенцию).
Поэтому налог по УСН и ПСН в 2024 году ИП может уменьшить на:
фиксированные взносы за 2024 год (49 500);
взнос 1% за 2023 год (если ИП не уменьшил на него налог за 2023 год);
взносы за 2021 – 2022 год, если они уплачены после 31.12.2022.
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Комментарии4
Бухгалтер
Ошибочка 01.07.2024 – взносы 1% за 2024 год!!!
Должно быть 01.07.2024 – взносы 1% за 2023 год;
"взнос 1% за 2023 год (если ИП не уменьшил на него налог за 2023 год)"
Какой период можно будет уменьшать, если оплатить его в июне 2024? За полугодие?
Руководитель
Любой период (23 год или 24 год). Уменьшение теперь не связано с фактической оплатой.
дата уплаты взноса не имеет значение.
То есть независимо от того, когда вы его заплатите, вы уменьшаете на эти взносы:
либо аванс по УСН за 1 кв 2023,
либо аванс по УСН за 2 кв 2023,
либо аванс по УСН за 3 кв 2023,
либо налог по УСН за 2023 год,
либо аванс по УСН за 1 кв 2024,
либо аванс по УСН за 2 кв 2024,
либо аванс по УСН за 3 кв 2024,
либо налог по УСН за 2024,
либо частями в любом из этих периодов