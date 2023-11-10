Фиксированные взносы ИП в 2024 году: что изменится

В следующем году взносы будут больше, и платить их надо будет только на КБК ЕНП.

Размер взносов

Взносы ИП в 2024 году повысятся.

Как изменятся взносы в 2024 году, смотрите в нашей таблице.

Взносы ИП 2023 2024 Взнос в совокупном фиксированном размере 45 842 49 500 Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 Итого максимальный взнос 257 061 + 45 842 = 302 903 277 571 + 49 500 = 327 071 Взносы ИП из новых регионов 14 400 25 200

Уплата взносов

Срок уплаты взносов не меняется – это 31 декабря и 1 июля (для взносов 1%). С учетом переноса из-за выходных на 2024 год приходятся такие сроки уплаты:

09.01.2024 – фиксированный взнос за 2023 год;

01.07.2024 – взносы 1% за 2023 год;

Сначала сумму взносов появится в предстоящих платежах, потом ее спишут с сальдо ЕНС в обозначенный день (09.01.2024, 01.07.2024).

С 2024 отменяются платежки-02. Но если ИП в 2023 году платил свои взносы платежкой со статусом 02 на КБК взносов с указанием период ГД.00.2023, то с 2024 вариант уплаты будет только один – на КБК ЕНП с периодом 0.

Уменьшение налогов на взносы

В этом ФНС своим письмом разрешила уменьшать налог за текущий год на взносы 1% за текущий год.

Но в 2024 году будет другое правило (если ФНС опять не выпустит новое письмо-индульгенцию).

Поэтому налог по УСН и ПСН в 2024 году ИП может уменьшить на:

фиксированные взносы за 2024 год (49 500);

взнос 1% за 2023 год (если ИП не уменьшил на него налог за 2023 год);

взносы за 2021 – 2022 год, если они уплачены после 31.12.2022.