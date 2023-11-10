Проверьте знания цифровой грамотности и получите сертификат

Владение цифровыми навыками позволяет оставаться востребованными на рынке и не бояться новых технологий. Проверьте свои навыки и умения и узнайте, над чем нужно поработать.

23 ноября пройдет первый единый цифровой экзамен (ЕЦЭ) — бесплатное онлайн-мероприятие для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов и других офисных сотрудников.

Генеральный партнер мероприятия — Актион. Информационными партнерами выступают такие сервисы, как Главбух, Кадровое дело, Актион Digital School, Klerk.ru.

Единый цифровой экзамен — это не только проверка знаний, но и получение новой полезной информации, которая поможет участникам лучше ориентироваться в мире цифровых технологий, упростить с их помощью рутинную работу и чувствовать себя уверенно как на работе, так и в быту.

Программа ЕЦЭ состоит из четырех основных блоков: по цифровой безопасности, сленгу, прикладным офисным навыкам и программам (Microsoft Office, 1C и пр.), работе с поисковиками.

Организаторы создали викторину в формате квиза по каждой теме, а в конце испытания участников ждет подробный разбор правильных ответов и работа над ошибками.

Для прохождения бесплатного экзамена нужно только зарегистрироваться на сайте. Все участники получат сертификат о цифровой грамотности, который подтвердит их уровень знаний, а также специальные подарки от партнеров.