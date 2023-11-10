Интернет и IT

Проверьте знания цифровой грамотности и получите сертификат

Владение цифровыми навыками позволяет оставаться востребованными на рынке и не бояться новых технологий. Проверьте свои навыки и умения и узнайте, над чем нужно поработать.
104

23 ноября пройдет первый единый цифровой экзамен (ЕЦЭ) — бесплатное онлайн-мероприятие для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов и других офисных сотрудников.

Генеральный партнер мероприятия — Актион. Информационными партнерами выступают такие сервисы, как Главбух, Кадровое дело, Актион Digital School, Klerk.ru.

Единый цифровой экзамен — это не только проверка знаний, но и получение новой полезной информации, которая поможет участникам лучше ориентироваться в мире цифровых технологий, упростить с их помощью рутинную работу и чувствовать себя уверенно как на работе, так и в быту.

Программа ЕЦЭ состоит из четырех основных блоков: по цифровой безопасности, сленгу, прикладным офисным навыкам и программам (Microsoft Office, 1C и пр.), работе с поисковиками.

Организаторы создали викторину в формате квиза по каждой теме, а в конце испытания участников ждет подробный разбор правильных ответов и работа над ошибками.

Для прохождения бесплатного экзамена нужно только зарегистрироваться на сайте. Все участники получат сертификат о цифровой грамотности, который подтвердит их уровень знаний, а также специальные подарки от партнеров.

Комментарии

1
  • Логотип zhns
    zhns
    Вчера в 03:34

    НатальяГлавный бухгалтер

    Я как увидела, что генеральный партнер Актион, так сразу желание участвовать пропало. Оставишь им свои перосальные данные, и они потом будут названивать, да письма слать. Ну уж нет. 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Миграционный учет

Можно не уведомлять МВД о приеме на работу белоруса. Но лучше уведомить

Граждане Белоруссии принимаются на работу в упрощенном порядке, потому что эта страна входит в ЕАЭС. Сотруднику не нужен патент, работодателю не надо оформлять приглашение на въезд. Правила приема на работу белорусов – такие же, как для россиян.

534
Налог на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль платят компании с прибылью более 1 млрд рублей

Для базы по налогу на сверхприбыль имеет значение база по налогу на прибыль за 2018 – 2019, 2021 – 2022 годы.

286

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Поздняя осень — время перемен. Чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?

Какие перемены??? Везде серость и тоска... А ведь осень может быть тем самым стимулом, чтобы увидеть в себе ресурсы для начинаний, которые мы не замечаем, когда все цветет.

Поздняя осень — время перемен. Чем мы можем себе помочь, если решили встать на путь обновлений?
30
Отчетность в СФР

Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.

184
Акцизы

Налоговики и ФСБ раскрыли схемы по нелегальному обороту алкоголя

Оптовые компании закупали без уплаты акцизов спирт для производства лекарств и парфюмерии, а остатки перепродавали на теневом рынке алкоголя через «технические» организации.

171

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Трудовые отношения

Роструд: условие об испытательном сроке надо прописывать в трудовом договоре

Специалисты Роструда в своем телеграм-канале рассказали, о действиях работодателя при установлении работнику испытательного срока.

121
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Рубль вяло укрепляется, туземун крипты, приятные дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест

Рубль укрепляется пятую неделю подряд, но ниже 92 пока не может — сильное сопротивление. СПб Биржа никак не открывает торги. Крипта растёт на позитивных новостях, ГПН объявил неожиданно высокие дивиденды, появились новые облигации.

24

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Почему СФР продолжает присылать извещения о несоответствии СНИЛС?

Коллеги, доброго времени суток. СФР меня решил взять измором. Может я что-то не так делаю? Сотрудник уволен 15.09.23. 15.09.23 отправила в СФР ЕФС-1 Раздел 1 (СЗВ-М) об увольнении. Отчёт принят фондом.

22
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие налоги нужно платить при взятии беспроцентного займа в 2023 году?

Коллеги, добрый вечер! Нужны ваши подсказки 😊 Мы ООО, учредитель хочет взять займ у компании. На пол года. Сумма около миллиона. Планируется беспроцентный займ.

36
Поиск работы бухгалтеров

Мы нашли вам идеальных бухгалтеров – выбирайте

Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!

238
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС, но Клерк.Разборы вас не разочаруют. Дайджест Разборов

Бухгалтеров возмущает информационная рассылка из ФНС, они во всю жалуются, что письма приходят под видом требования. Надеемся, что на этот даджейст Разборов вы жаловаться не будете? Ведь здесь столько полезной информации .

Иллюстрация: krakenimagescom/freepik
219

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Онлайн-курсы для бухгалтеров

✨Не пропустите! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

На «Клерке» началась распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.

✨Не пропустите! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум
9
650
Обучение для бухгалтеров

✨Только 11.11 ❤️Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум

На «Клерке» началась распродажа! Успейте получить лучшие образовательные программы по выгодным ценам.

✨Только 11.11 ❤️Такое нельзя пропустить! Черная пятница на «Клерке» — скидки до 85% на курсы и 70% на подписку Премиум
1
283

Разборы законов

1 036
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип molyanov
molyanov

Как и сколько платить копирайтерам, редакторам и главредам, чтобы они не сбежали при первом оффере со стороны

Привет! Меня зовут Павел Молянов, я руковожу агентством контент-маркетинга «Сделаем», поэтому варюсь в копирайтерско-редакторской тусовке. И такое ощущение, что весь рынок хороших контентщиков — это человек 100, которые бегают из проекта проект. На какой проект ни посмотришь, везде знакомые лица.

Как и сколько платить копирайтерам, редакторам и главредам, чтобы они не сбежали при первом оффере со стороны
130
Цифровой рубль

ВТБ создал технологию по снятию цифровых рублей в банкоматах

Банк сначала переведет цифровые рубли в безналичные, а потом их можно будет снять в банкомате, как деньги с карты.

172
Логотип ToT
ToT
Пользователи интернета

ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка

Искусственный интеллект, вооружённый аналитикой и данными, против дизайнеров Клерка, вооружённых кофе и творческими замашками. Это не просто борьба за лучший дизайн логотипа, это противостояние между алгоритмической точностью и человеческими детьми со смузи.

ChatGPT Turbo против дизайнеров Клерка
22
386
Инвестиции

СПБ Биржей будет управлять Евгений Сердюков

Генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов вышел из Совета директоров, его место занял Евгений Сердюков.

1
211
Кредитование

Набиуллина: потребительское кредитование идет на спад

Меры, которые принял Центробанк по охлаждению кредитования, начали работать. Теперь банки выдают меньше займов и потребительский спрос сокращается.

3
567
НДС

💼 В гостинице можно жить с НДС 0%, а в санатории – с НДС 20%

Минфин выпустил очередное письмо, где снова отказал санаториям в ставке НДС 0% по услугам проживания без лечения.

215
Налог на сверхприбыль

После уточненки по налогу на прибыль придется сдать уточненку по налогу на сверхприбыль

База по налогу на сверхприбыль зависит от размера прибыли компании за 2021 – 2022 годы. Если меняется прибыль в декларациях за эти годы, то налог на сверхприбыль тоже надо пересчитать.

327