Совет Федерации требует заблокировать больше 50 VPN-сервисов

Роскомнадзор проверит сервисы, которые предоставляют пользователям доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам. Их могут заблокировать.

Зампред совета по развитию цифровой экономики СФ Артем Шейкин просит Роскомнадзор проверить и заблокировать более 50 VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным в России социальным сетям. Об этом пишет «ТАСС».

Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ, — сказано в обращении.

С 2021 года Роскомнадзор заблокировал 167 вредоносных VPN-сайтов.

Недавно мы писали, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, который позволит ему с 1 марта 2024 года блокировать все VPN-сервисы в магазинах мобильных приложений, в том числе в Play Market и AppStore.