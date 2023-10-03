Роскомнадзор с 1 марта 2024 года сможет заблокировать все VPN-сервисы

Если VPN-сервисы будут предоставлять доступ к запрещенным в стране интернет-ресурсам, то РКН сможет их заблокировать во всех магазинах мобильных приложений.

Роскомнадзор хочет выпустить приказ, который позволит ему с 1 марта 2024 года блокировать все VPN-сервисы в магазинах мобильных приложений, в том числе в Play Market и AppStore. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на зампреда по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

Заблокируют те приложения, которые будут предоставлять доступ к заблокированным и запрещенным в РФ интернет-ресурсам.

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — сказал Шейкин.

Недавно мы писали, что Совфед просит Минцифры запретить пользователям скачивать VPN-сервисы из RuStore.