Интернет и IT

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года сможет заблокировать все VPN-сервисы

Если VPN-сервисы будут предоставлять доступ к запрещенным в стране интернет-ресурсам, то РКН сможет их заблокировать во всех магазинах мобильных приложений.
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Роскомнадзор хочет выпустить приказ, который позволит ему с 1 марта 2024 года блокировать все VPN-сервисы в магазинах мобильных приложений, в том числе в Play Market и AppStore. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на зампреда по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артема Шейкина.

Заблокируют те приложения, которые будут предоставлять доступ к заблокированным и запрещенным в РФ интернет-ресурсам.

С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — сказал Шейкин.

Недавно мы писали, что Совфед просит Минцифры запретить пользователям скачивать VPN-сервисы из RuStore.

Комментарии

1
  • Логотип natalisa51
    natalisa51 30 минут назад

    так что в ютуб теперь на зайти?

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