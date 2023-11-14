Коды отчетных периодов по ЕНП для НДФЛ и страховых взносов до конца 2023 года

По разъяснениям ФНС, если уплатить взносы за декабрь в декабре, уведомление нужно сдать.

Смотрите в нашей таблице, когда сдавать уведомления на зарплатные налоги и когда их платить.

При досрочной уплате – нужно до 29.12

НДФЛ за период с 23.12 по 31.12

НДФЛ за период с 23.11 по 22.12

НДФЛ за период с 23.10 по 22.11

Как правильно отчитываться по НДФЛ и страховым взносам

Про отчетность по зарплатным налогам, налогу на прибыль и НДС расскажут на курсе повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.

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