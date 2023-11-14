Коды отчетных периодов по ЕНП для НДФЛ и страховых взносов до конца 2023 года

По разъяснениям ФНС, если уплатить взносы за декабрь в декабре, уведомление нужно сдать.
Смотрите в нашей таблице, когда сдавать уведомления на зарплатные налоги и когда их платить.
Налог / взносы
Срок уплаты
Срок сдачи уведомления
Код в уведомлении
НДФЛ за период с 23.10 по 22.11
28.11.2023
27.11.2023
34/02
НДФЛ за период с 23.11 по 22.12
28.12.2023
25.12.2023
34/03
НДФЛ за период с 23.12 по 31.12
29.12.2023
29.12.2023
34/04
Страховые взносы за октябрь
28.11.2023
27.11.2023
34/01
Страховые взносы за ноябрь
28.12.2023
25.12.2023
34/02
Страховые взносы за декабрь
29.01.2024
Не нужно
При досрочной уплате – нужно до 29.12
Нет
При досрочной уплате – 34/03
Как правильно отчитываться по НДФЛ и страховым взносам
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Комментарии2
а смысл этих кодов и этих уведомлений при досрочной уплате?
ну уплатили, ну повисят деньги до отчета на ЕНС или на счетах взносов, как зарезервированные, что это поменяет то?.. очередной бред какой-то.. что бы ни делали лишь бы ерундой по-страдать... жесть!
До 01.01.2023 налогоплательщик оплачивал налоги подавая распоряжение в банк. Теперь закинув деньги требуется им указать место хранения до начала даты уплаты. И распоряжение в банк и уведомление требуют указать множество реквизитов. Тем самым мы видим двойную нагрузку на налогоплательщика. Сверка на сайте ИФНС в июне месяце оказалась бесполезной, так как к августу поменялся интерфейс. Интерфейс придумали неудачный, не наглядный. Он должен быть похож на программу 1с, с формулировками и понятиями доступными для бухгалтера. Ведь за консультацией идут к нам.