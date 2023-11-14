НДФЛ на ЕНС: когда идет начисление и списание

Начисление
Обязанность на основе уведомлений формируется со дня их сдачи, но не ранее наступления срока уплаты.
Эта сформированная обязанность остается на ЕНС до дня сдачи расчета 6-НДФЛ. Потом ее заменяют данными из 6-НДФЛ.
По уведомлению, которые вы сдадите до 27.11, начисление будет на 28.11.2023.
Даже если вы сдадите два уведомления (одно из них – добровольное) обязанность сформируется только по сроку уплаты 28 числа.
То есть, добровольное уведомление не формирует начисленной обязанности. Оно нужно только для резервирования.
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы писали здесь.
Резервирование
На следующий день после сдачи уведомления происходит автоматический зачет НДФЛ. С сальдо ЕНС забирают сумму и переводят ее в раздел отложенной переплаты (резервируют).
При этом не имеет значения, уплатили вы сам НДФЛ или нет. Если на сальдо ЕНС есть какие-то деньги (которые там лежат под другие налоги), их оттуда заберут.
Если на формирование обязанности по уплате второе добровольное уведомление не влияет, то на резерв – влияет.
Как только вы его сдадите, НДФЛ по нему зарезервируют. Поэтому его надо сдавать только тогда, когда у вас есть деньги на ЕНС. Сдать второе уведомление и не уплатить сам налог – бессмысленно.
Списание
При наступлении срока уплаты НДФЛ будет списан в бюджет.
Если ранее деньги уже ушли из сальдо ЕНС и попали в резерв (отложенную переплату), то списание пойдет оттуда.
Если в резерве ничего не было, и вы пунктуально платите налог только 28 числа, то списание пройдет из сальдо ЕНС.
При этом если у вас есть долги по другим налогам (с более ранним сроком уплаты), все равно будет списан именно НДФЛ.
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