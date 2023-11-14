НДФЛ на ЕНС: когда идет начисление и списание

НДФЛ начисляют на ЕНС по уведомлениям, заменяя потом эти данные данными из 6-НДФЛ, резервируют тоже по уведомлениям, и списывают в первоочередном порядке.

Начисление

Обязанность на основе уведомлений формируется со дня их сдачи, но не ранее наступления срока уплаты.

Эта сформированная обязанность остается на ЕНС до дня сдачи расчета 6-НДФЛ. Потом ее заменяют данными из 6-НДФЛ.

По уведомлению, которые вы сдадите до 27.11, начисление будет на 28.11.2023.

Даже если вы сдадите два уведомления (одно из них – добровольное) обязанность сформируется только по сроку уплаты 28 числа.

То есть, добровольное уведомление не формирует начисленной обязанности. Оно нужно только для резервирования.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы писали здесь.

Резервирование

На следующий день после сдачи уведомления происходит автоматический зачет НДФЛ. С сальдо ЕНС забирают сумму и переводят ее в раздел отложенной переплаты (резервируют).

При этом не имеет значения, уплатили вы сам НДФЛ или нет. Если на сальдо ЕНС есть какие-то деньги (которые там лежат под другие налоги), их оттуда заберут.

Если на формирование обязанности по уплате второе добровольное уведомление не влияет, то на резерв – влияет.

Как только вы его сдадите, НДФЛ по нему зарезервируют. Поэтому его надо сдавать только тогда, когда у вас есть деньги на ЕНС. Сдать второе уведомление и не уплатить сам налог – бессмысленно.

Списание

При наступлении срока уплаты НДФЛ будет списан в бюджет.

Если ранее деньги уже ушли из сальдо ЕНС и попали в резерв (отложенную переплату), то списание пойдет оттуда.

Если в резерве ничего не было, и вы пунктуально платите налог только 28 числа, то списание пройдет из сальдо ЕНС.

При этом если у вас есть долги по другим налогам (с более ранним сроком уплаты), все равно будет списан именно НДФЛ.