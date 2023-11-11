Обновили форму отчета для работодателей СЗВ-ДСО

Опубликован приказ СФР от 11.10.2023 № 2018 с новой формой.

Эти сведения подают на летчиков и шахтеров, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии.

Отчет сдают ежегодно до 1 марта.

Там указывают код:

Комментарий главного редактора «Клерка»

Страховые взносы на дополнительное соцобеспечение летчиков и шахтеров хотят вывести из состава ЕНП. Их надо будет платить на отдельные КБК.

Поправки в НК с такой нормой разработал Минфин. Проект опубликован на федеральном портале.