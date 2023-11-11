Обновили форму отчета для работодателей СЗВ-ДСО

Опубликован приказ СФР от 11.10.2023 № 2018 с новой формой.
Эти сведения подают на летчиков и шахтеров, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии.
Отчет сдают ежегодно до 1 марта.
Там указывают код:
ДСОЛ – на летчиков;
ДСОУ – на работников угольной промышленности.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Страховые взносы на дополнительное соцобеспечение летчиков и шахтеров хотят вывести из состава ЕНП. Их надо будет платить на отдельные КБК.
Поправки в НК с такой нормой разработал Минфин. Проект опубликован на федеральном портале.
В отчете СЗВ-ДСО указывают данные о периоде работы и зарплате.
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