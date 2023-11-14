Работодатель не начисляет НДС на оплату питания за работников

Если работодатель покупает продукты и передает их работникам (в том числе, безвозмездно), будет НДС. Если работодатель оплачивает общепиту за обеды, которые съели работники, НДС не будет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.09.2023 № 03-07-11/83493.

Ситуация такая: между ООО и кафе заключен договор, по которому кафе оказывает работникам ООО услуги питания. Компания по итогам месяца оплачивает эти услуги. Точно известно, кто сколько съел. Сотрудникам начисляют компенсацию за питание и за счет нее идет оплата. Но если сотрудник съел больше, чем ему компенсируют, то излишки удерживают с зарплаты.

Если работодатель сам кормить работников, то принимает на вычет НДС с продуктов и платит его при передаче еды работникам.

Если же компания только оплачивает счет из кафе, а потребляют еду работники, то факта реализации тут не возникает, и фирма-работодатель не начисляет НДС.