Курс доллара на открытии торгов снизился до 92,19 рубля, но уже начал повышаться

Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 92,40 рубля.
Евро — 98.72.
Курс китайского юаня — 12,62 руб.
Следите за актуальным курсом валют с помощью инструмента от «Клерка».
Подробно разберем нюансы работы самозанятых на Яндекс Маркет.
Бизнес может остаться без государственной регистрации, если у него будет высокая категорией риска на платформе Центробанка «Знай своего клиента».
По статистике, компании, которые внедрили КЭДО сэкономили в 10 раз больше времени на работе с документами, чем те, кто все еще работает по старинке.
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Если работодатель покупает продукты и передает их работникам (в том числе, безвозмездно), будет НДС. Если работодатель оплачивает общепиту за обеды, которые съели работники, НДС не будет.
Производители консервов зачастую на банках пишут состав, который не соответствует действительности. Они заменяют один продукт другим, более дешевым. Например, вместо сайры кладут сардину или сельдь. С этим хотят бороться и ввести маркировку на товар.
При регистрации, перерегистрации, внесении изменений в ЕГРЮЛ для компании вы можете получить отказ.
Коллеги, что до конца года должны сдать в военкомат по месту регистрации юрю адреса? Ничего? Так называемую поверку мы должны провести с военкоматами, где стоят на учете сотрудники. Это как я поняла.
На открытии торгов МосБиржи курс доллара снизился до 92,19 рубля, евро не изменился.
Резкое снижение страховых взносов без особых кадровых изменений – это будет подозрительный признак. Работодатель с такими вводными, возможно, нарушает ТК.
Аутстаффинг позволяет использовать услуги работников, формально нанятых другой компанией. Он помогает оптимизировать расходы и повысить эффективность работы. Разберемся, в каких случаях аутстаффинг действительно необходим бизнесу и на что обращать внимание при выборе аутстаффинговой компании.
Описание схемы, как не надо делать.
Если сотрудник не прошел в полном объеме обязательный медосмотр, его отстраняют от работы. Бухгалтер посчитала, что осмотр гинеколога не направлен на выявление противопоказаний к ее работе и отказалась идти к этому врачу. В итоге ее отстранили от работы.
Что ни месяц, то россыпь свежих бондов от лизинговых компаний. Ну а что, кто ещё просто перекладывает высокие ставки на своих клиентов? Естественно, финансовые организации. Вроде бы совсем недавно вышел предыдущий выпуск облигаций Интерлизинга, и вот теперь ещё один, даже лучше прошлого. Лучше, потому что купон выше.
Сведения о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застрахованного лица (форма СЗВ-ДСО) надо будет сдавать на новом бланке.
В России полномочиями по разъяснению НК РФ наделен Минфин России. Но я периодически наблюдаю, что и Роснедра любят обращаться к НК РФ, особенно к главе 26 НК РФ. К сожалению, у них отсутствует не только компетнция так делать, но и компетентность делать это правильно.
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Добрый день! Не вопрос - просто мысли в слух. Знаете, чтобы быть бухгалтером, а особенно главным - недостаточно много знать.
Достижение результатов (деньги, свобода, удовольствие) начинается с постановки целей. Но парадокс: мы любим мыслить глобально и не хотим погружаться в рутину.
Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!
Комментарии