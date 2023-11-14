Курс доллара на открытии торгов снизился до 92,19 рубля, но уже начал повышаться

Свежие облигации: Интерлизинг на размещении

Что ни месяц, то россыпь свежих бондов от лизинговых компаний. Ну а что, кто ещё просто перекладывает высокие ставки на своих клиентов? Естественно, финансовые организации. Вроде бы совсем недавно вышел предыдущий выпуск облигаций Интерлизинга, и вот теперь ещё один, даже лучше прошлого. Лучше, потому что купон выше.