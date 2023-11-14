Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион

В судах Чечни почти не рассматривали дел о бизнес-конфликтах, регион стал мирным с точки зрения корпоративных разбирательств, пишет «Коммерсантъ».

Самым конфликтным регионом стала соседняя Ингушетия (индекс 6,28, в прошлом квартале — 4,48). Москва — на третьем месте (3,92, во втором квартале было 2,07).

Индекс рассчитывается на основе ряда параметров, в их числе — динамика числа судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров; динамика сообщений в СМИ по поводу корпоративных конфликтов; динамика числа компаний, достаточного для корпоративных споров на этом рынке.

Российский бизнес все чаще пытается переложить предъявленные ему налоговые доначисления на руководителей (в том числе бывших), но успешными оказывается лишь половина таких попыток. Количество таких споров с 2020 года почти удвоилось. Из требуемых 1,8 млрд руб. компаниям за 3,5 года присудили лишь 325 млн руб.