Ведение бизнеса

Назван самый бизнес-бесконфликтный российский регион

Чечня в третьем квартале получила самый низкий (0,42) индекс конфликтности деловой среды.
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В судах Чечни почти не рассматривали дел о бизнес-конфликтах, регион стал мирным с точки зрения корпоративных разбирательств, пишет «Коммерсантъ».

Самым конфликтным регионом стала соседняя Ингушетия (индекс 6,28, в прошлом квартале — 4,48). Москва — на третьем месте (3,92, во втором квартале было 2,07).

Индекс рассчитывается на основе ряда параметров, в их числе — динамика числа судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных по тематикам корпоративных споров; динамика сообщений в СМИ по поводу корпоративных конфликтов; динамика числа компаний, достаточного для корпоративных споров на этом рынке.

Российский бизнес все чаще пытается переложить предъявленные ему налоговые доначисления на руководителей (в том числе бывших), но успешными оказывается лишь половина таких попыток. Количество таких споров с 2020 года почти удвоилось. Из требуемых 1,8 млрд руб. компаниям за 3,5 года присудили лишь 325 млн руб.

Комментарии

3
  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    12 минут назад

    Светлана Вейс

    Приносит директор на согласование договор на проставку нашей продукции с юр.лицом из Дагестана. Где, говорю, ответственность сторон, штрафные санкции и т.п.? Это, говорит, национальная особенность региона, нельзя прописывать ответственность сторон в договоре. Если договорились, то предполагается, что каждый выполнит все условия договора. В общем по-русски - "пацан сказал, пацан сделал"!😁

    • Логотип IriEro
      IriEro 6 минут назад

      Ирина

      Если что, будут разбираться без суда, ибо не по-мужски:))))

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 1 минуту назад

      Татьяна

      Навеяло:

      - Ваш банк дает кредиты под честное слово?
      - Без проблем...
      - А если я не верну?
      - Вам будет стыдно перед Всевышним когда предстанете.
      - Когда это еще будет...
      - Вот, если пятого не вернете, шестого предстанете.

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