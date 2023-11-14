На какую дату учесть доход от маркетплейса: на дату чеков покупателям или на дату отчета площадки

Продажа товаров на маркетплейсах происходит через посредника. Поскольку площадка участвует в расчетах с покупателями, то оплата за товар сначала поступает маркетплейсу, а затем он перечисляет селлерам выручку.
Если продавец применяет УСН, то датой получения доходов будет день поступления денежных средств на банковский счет или в кассу предпринимателя. Об этом сказано в п.1 ст. 346.17 НК.
Однако у селлеров возникают проблемы с учетом доходов. Например, отчет маркетплейса за 2 квартал с 29.06.2023 по 04.07.2023 утвержден на 04.07.2023. Если эту сумму отчета включить в 3 квартал, то получится, что предприниматель не учел поступления средств за последние дни июня. Если учесть доход во втором квартале, получится, что не включили доход за первые числа июля.
Предприниматели могут запутаться еще и потому, что у ФНС и Минфина на этот счет есть разные мнения.
ФНС в письме от 04.08.2017 N СД-4-3/15363@ сообщает, что дата получения дохода – это день оплаты клиентами товаров или услуг, «то есть день поступления платежей от клиентов согласно агентскому договору на счета в банках и (или) в кассу агента или через платежный терминал».
Минфин в письме от 18.05.2020 N 03-11-11/40176 объясняет, что «датой получения доходов, полученных в рамках агентского договора, у принципала, применяющего упрощенную систему налогообложения, признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу принципала».
Продавцу нужно самостоятельно определиться, чем руководствоваться при определении даты получения дохода.
Если следовать позиции ФНС, то нужно учитывать каждую оплату от покупателя. Тогда как мнение Минфина более удобно для учета.
Разница этих подходов состоит в дате признания дохода, а не в сумме дохода.
Хотите все знать о налоговом и бухгалтерском учете на маркетплейсах? Присоединяйтесь к курсу «Бухгалтер маркетплейса»! Обучение стартует уже 15 ноября.
Успейте приобрести курс со скидкой 61%, всего за 9 900 рублей. Такой скидки еще не было!
После курса получите официальное удостоверение о повышении квалификации, внесем его в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Комментарии1
горе от ума это называется. покупатель перечислил? да. но кому? маркетплейсу, а не конкретному продавцу. т.е. руководствуясь законом, продавец на 30.06. физически не получил дохода для усн, т.е. не получил деревянных на счет. Пусть идут гуляют со своими измышлизмами...специалисты**** (тут запикано:) ну или пусть законодательно уже пропишут какую-то позицию по ситуации с маркетплейсами. Надоели уже до чертиков со своими ребусами и письмами разного толка. Очную ставку никак фнс не может с минфином организовать что ли?...и не понимают, главное, как такое со стороны выглядит глупо и смешно - два ведомства строчат письмена с разными смыслами.