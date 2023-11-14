На какую дату учесть доход от маркетплейса: на дату чеков покупателям или на дату отчета площадки

Продажа товаров на маркетплейсах происходит через посредника. Поскольку площадка участвует в расчетах с покупателями, то оплата за товар сначала поступает маркетплейсу, а затем он перечисляет селлерам выручку.

Если продавец применяет УСН, то датой получения доходов будет день поступления денежных средств на банковский счет или в кассу предпринимателя. Об этом сказано в п.1 ст. 346.17 НК.

Однако у селлеров возникают проблемы с учетом доходов. Например, отчет маркетплейса за 2 квартал с 29.06.2023 по 04.07.2023 утвержден на 04.07.2023. Если эту сумму отчета включить в 3 квартал, то получится, что предприниматель не учел поступления средств за последние дни июня. Если учесть доход во втором квартале, получится, что не включили доход за первые числа июля.

Предприниматели могут запутаться еще и потому, что у ФНС и Минфина на этот счет есть разные мнения.