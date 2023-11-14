56% населения поддерживает отмену НДФЛ для многодетных семей

56% участников опроса поддержали идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко об освобождении многодетных семей от уплаты НДФЛ. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.
22% респондентов выступили против того, чтобы давать многодетным дополнительные налоговые льготы. По их мнению, у таких семей уже есть достаточная поддержка от государства.
Недавно мы писали, что Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ, а также дать особый статус бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками. Для них собираются определить свои меры поддержки.
Комментарии5
Директор
У меня трое детей. Что то я не ощущаю поддержки. В одной школе вместо 600 1300 детей. В другой школе платить приходиться 41 тысячу в месяц. На садик с третьим ребенком тоже вариантов нет. Только платный.
Еще один из детей инвалидность имеет, за 7 лет инвалидности 1 раз дали путевку. хотя положено каждый год!
Светлана Вейс
Вы наверное, работаете официально и не проходите на выплаты от государства по величине доходов. Наше государство, в большинстве случаев, поддерживает бездельников и уклонистов от уплаты налогов.
Директор
Я особо не жалуюсь, приблизительно так и понял что поддержка не имущим. Доходы у меня больше наверное значительной части населения. Но с другой стороны я один работаю в семью и все обеспечиваю, у жены даже тупо никакого пенсионного накопления не идет. Но вопрос в том (со слов жены) что там бардак с теми же путевками по инвалидности у всех.
ну, что... Кавказ, трудолюбивые мигранты... они оценят
Артем
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 383
Время проведения: 9—10 ноября 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов.
Численность населения трудоспособного возраста на начало 2022 года составила 83,2 млн.человек.
Зато какой громкий заголовок!