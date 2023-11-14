56% населения поддерживает отмену НДФЛ для многодетных семей

Против налоговых льгот высказались 22% участников опроса. Они считают, что государство и так хорошо заботится о многодетных семьях.

56% участников опроса поддержали идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко об освобождении многодетных семей от уплаты НДФЛ. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

22% респондентов выступили против того, чтобы давать многодетным дополнительные налоговые льготы. По их мнению, у таких семей уже есть достаточная поддержка от государства.

Недавно мы писали, что Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ, а также дать особый статус бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками. Для них собираются определить свои меры поддержки.