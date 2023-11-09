Матвиенко предложила освободить многодетных от НДФЛ и поддержать бабушек и дедушек

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему повышения рождаемости в России предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи, пишет РБК.

«Что касается многодетных семей: тоже подумать — освобождение от уплаты подоходного налога. Семья, которая имеет много детей — ну какой подоходный налог? Они работают, они трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть точечные такие, но они очень важны для семей такого рода», — сказала она.

Также она заявила, что нужно подумать над внедрением мер поддержки и особого статуса для дедушек и бабушек, которые заняты воспитанием и уходом за внуками. Сейчас они могут брать отпуск по уходу за внуками, если сами работают, а вот для неработающих дедушек и бабушек соцпакета нет.

Комментарий главного редактора

Меня всегда немного подергивает от слов «подоходный налог». Ну, нет его давно, есть НДФЛ. У меня также есть вопрос — а почему пожилые родственники вообще ухаживают за малышами?

Чаще всего причина в том, что ребенок не ходит в детский сад — нет мест, хотя уже подошла очередь, садик расположен далеко и добираться до него проблематично (это не редкость в деревнях). Бывает, что просто часто болеет и фактически большую часть времени остается дома, а родители не могут брать бесконечные больничные — останутся без работы.

В любом случае все решает уровень дохода семьи. Если сидеть дома с ребенком не получается потому что пособие — кот наплакал, приходится выходить на работу, а в ожидании места в детском саду перекладывать заботу о ребенке на бабушку с дедушкой.