После принятия основных средств на учет можно взять на вычет НДС по ним

Условия такие:
ОС используются для операций, облагаемых НДС;
есть счета-фактуры;
ОС приняты на учет;
есть первичные документы.
Таким образом, если эти условия соблюдены, то НДС по ОС можно принять на вычет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2023 № 03-03-06/1/78220.
Ранее Минфин в письме от 11.04.2017 № 03-07-11/21548 пояснял, что принять на вычет НДС по ОС можно в течение 3 лет от даты отражения их на счете 08. То есть, не обязательно ждать, когда они со счета 08 перейдут на счет 01.
Комментарии6
Джон Вокер
Уважаемый автор заметки, подскажите, пожалуйста, так можно принять к вычету НДС по ОС принятым на 08, но до принятия на 01?
Я неуважаемый автор, но поделюсь мнением: можно. Принятие на учет - дата совершения хозяйственной операции по приобретению ОС. Соответственно, условие и принятие к учету выполняется в момент передачи ОС по УПД, Акту или что у вас там заведено)
Джон Вокер
Я и поинтересовался у автора заметки - к чему эта заметка нужна?
Надежда ККлерк
Материал по конкретным письмам Минфина. Если это вам неинтересно, то можно просто пройти мимо
Джон Вокер
Очень интересно! Подскажите, пожалуйста, можно ли брать к вычету НДС при постановке на 08?
Минфин считает, что можно