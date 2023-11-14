После принятия основных средств на учет можно взять на вычет НДС по ним

На основании счета-фактуры от поставщика принимают на вычет НДС при приобретении товаров, работ, услуг, в том числе, основных средств.

Условия такие:

ОС используются для операций, облагаемых НДС;

есть счета-фактуры;

ОС приняты на учет;

есть первичные документы.

Таким образом, если эти условия соблюдены, то НДС по ОС можно принять на вычет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2023 № 03-03-06/1/78220.

Ранее Минфин в письме от 11.04.2017 № 03-07-11/21548 пояснял, что принять на вычет НДС по ОС можно в течение 3 лет от даты отражения их на счете 08. То есть, не обязательно ждать, когда они со счета 08 перейдут на счет 01.