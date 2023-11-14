Если бухгалтер ведет воинский учет, его надо оформить как совместителя и доплатить

Чтобы возложить эту трудовую функцию на бухгалтера, надо ввести должность специалиста по воинскому учету в штатное расписание. Все обязанности за воинский учет следует прописать в трудовом договоре.
Если бухгалтер будет выполнять обязанности по ведению воинского учета в течение своего рабочего времени, то необходимо оформить совместительство. Обратите внимание, с сотрудником в таком случае надо заключить допсоглашение к трудовому договору и ему полагается доплата. Ее размер надо прописать в соглашении с учетом объема работы (ст. 151 ТК).
Если компания не будет оплачивать дополнительную работу сотрудника по ведению воинского учета, она нарушает требования ТК. За это грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:
для должностного лица — от 10 000 до 20 000 руб.,
для компании — от 30 000 до 50 000 руб.
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Комментарии5
Главный бухгалтер
А если воинский учёт так и будет вести.... кто за него отвечает? руководитель?? Он может это делать и бесплатно?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
можно прописать руководителю совместительство и пусть выплачивает себе за учет еще, сам
Главный бухгалтер
перебьётся! Он итак много получает, и нихрена не делает! только.... "рукой водит"
Главный бухгалтер
Там из соседней ветки, плавно так образовалась мысля.... дескать, учёт по налогам - ни разу не к бухгалтеру
Тоже доплачивать??
Главбух
В небольшой конторе и обязанности возложат на бухгалтера "по умолчанию", и доплачивать никто не будет.