Воинский учет

Если бухгалтер ведет воинский учет, его надо оформить как совместителя и доплатить

За воинский учет в организации отвечает руководитель. Но он может делегировать полномочия другому работнику, например, бухгалтеру. Главное — помнить, что ведение воинского учета — это отдельная трудовая функция. И за нее необходимо доплачивать.
121

Чтобы возложить эту трудовую функцию на бухгалтера, надо ввести должность специалиста по воинскому учету в штатное расписание. Все обязанности за воинский учет следует прописать в трудовом договоре.

Если бухгалтер будет выполнять обязанности по ведению воинского учета в течение своего рабочего времени, то необходимо оформить совместительство. Обратите внимание, с сотрудником в таком случае надо заключить допсоглашение к трудовому договору и ему полагается доплата. Ее размер надо прописать в соглашении с учетом объема работы (ст. 151 ТК).

Если компания не будет оплачивать дополнительную работу сотрудника по ведению воинского учета, она нарушает требования ТК. За это грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:

  • для должностного лица — от 10 000 до 20 000 руб.,

  • для компании — от 30 000 до 50 000 руб.

Хотите разобраться в воинском учете?

🎄Приходите на Новогоднюю Бухгалтерскую Клерк.Конференцию! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре. Мы пригласили спикера-практика, который расскажет все о новых правилах воинского учета. Также будет масса подарков от «Клерка» и партнеров!

Купить билет

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Краснодаре, а другая II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится 5 декабря в Москве! Онлайн-билет на две конференции.

Комментарии

5
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 54 минуты назад

    Главный бухгалтер

    А если воинский учёт так и будет вести.... кто за него отвечает? руководитель?? Он может это делать и бесплатно?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      49 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      можно прописать руководителю совместительство и пусть выплачивает себе за учет еще, сам

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 47 минут назад

        Главный бухгалтер

        перебьётся! Он итак много получает, и нихрена не делает!  только.... "рукой водит"

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 38 минут назад

    Главный бухгалтер

    Там из соседней ветки, плавно так образовалась мысля.... дескать, учёт по налогам - ни разу не к бухгалтеру

    Тоже доплачивать??

  • Логотип saja
    saja 35 минут назад

    Главбух

    В небольшой конторе и обязанности возложат на бухгалтера "по умолчанию", и доплачивать никто не будет.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Банки

Банкомат «выплюнул» чужой миллион другому пользователю

В столице мужчина положил 1 млн в банкомат погасить ипотеку и ушел, не проверив зачисление. Аппарат «выплюнул» купюры, их забрал следующий в очереди к банкомату.

1
36
Поиск работы бухгалтеров

Мы нашли вам идеальных бухгалтеров! Смотрите резюме и выбирайте кандидатов

Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!

11

Календарь вебинаров

27
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать уточненку для декларации по НДС с ошибкой в дате?

Здравствуйте. В декларации по НДС ошиблась и неправильно указала в 8 разделе дату принятия на учет товаров, так как переходили на новую базу и там отразилась дата ввода остатков. Декларация к возмещению. Нужно подавать уточненку? Не будет ли это причиной отказа в возмещении?

8
Поиск работы бухгалтеров

🔥Выбирайте лучшую работу из подборки вакансий дня от «Клерка»

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

19
Пользователи интернета

Avito открыл пункт выдачи заказов люксовой одежды

В пункте выдачи эксперты будут проверять подлинность вещей, а покупатели смогут примерить люксовые бренды перед покупкой.

19

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Бесплатно с НДС

Что такое расчетная ставка НДС и когда ее надо использовать. Мини-курс

Все плательщики НДС должны представлять, какая ставка используется для того или иного товара или услуги. Кроме широко известных и чаще всего используемых ставок 20%, 10% и 0%, в некоторых ситуациях придется применять расчетные ставки.

Что такое расчетная ставка НДС и когда ее надо использовать. Мини-курс
14
Счета-фактуры

❗ Будет новая форма счета-фактуры с графой 14

С 1 апреля 2024 года будет применяться новая форма счета-фактуры.

63

Курсы повышения
квалификации

21 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Воинский учет

Если бухгалтер ведет воинский учет, его надо оформить как совместителя и доплатить

За воинский учет в организации отвечает руководитель. Но он может делегировать полномочия другому работнику, например, бухгалтеру. Главное — помнить, что ведение воинского учета — это отдельная трудовая функция. И за нее необходимо доплачивать.

5
121
Логотип Астрал
Астрал
ЭДО

Отвечаем на вопросы об электронных перевозочных документах

Замена бумажной документации на электронную активно происходит в различных сферах, включая грузоперевозки. Что относится к электронным перевозочным документам (ЭПД) и когда их использование станет обязательным? Ответим на эти и другие вопросы в статье.

Отвечаем на вопросы об электронных перевозочных документах
30
Дебиторская задолженность

Когда безнадежная дебиторка может быть включена в состав расходов

Долги партнеров перед компанией или ИП формируют дебиторскую задолженность, которая не всегда может быть взыскана. Бухгалтерия учитывает безнадежные долги в составе внереализационных расходов (п. 7 ст. 272 НК).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11
Самозанятые

Самозанятые из Московской области получили 200 займов от регионального Фонда микрофинансирования

Для решения собственных бизнес-задач самозанятые привлекли в общей сложности 80 млн рублей.

24

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пользователи интернета

Пользователи портала Госуслуги получили больше 8,3 млн экспресс-выписок из ЕГРН

Сервис с электронными выписками из ЕГРН на Госуслугах позволяет быстро получить достоверную информацию о недвижимости и снизить риски.

30
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Как организации покупать ТМЦ и основные средства у физического лица + образец закупочного акта

Разберем, как оформить закупку, если организация  приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26

Разборы законов

1 038
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Juvelex
Juvelex
ЕГРЮЛ

Новое в регистрации юрлиц и ИП: ИП зарегистрируют без паспорта, а кредиторам теперь нужно обосновать возражения

Вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, которым вносятся изменения в порядок регистрации ИП и исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

33
Субсидии для бизнеса

Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
20
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 «Аренда». Как избежать ошибок и негативных налоговых последствий

Этот стандарт радикально изменил порядок бухучета по договорам аренды и лизинга. Но не изменил налоговый учет. В результате возникают множественные противоречия и разницы. А это риски.

ФСБУ 25/2018 «Аренда». Как избежать ошибок и негативных налоговых последствий
10,8 тыс.
Учет в строительстве

Какие проводки надо сделать по давальческому сырью и как отразить его в акте КС-2

Если субподрядчик выполняет строительные работы из материалов подрядчика, за них потом надо будет отчитаться. В бухучете у подрядчика эти материалы идут по счету 10.7, у субподрядчика – по счету 003.

71
Самозанятые

Сдавать квартиру посуточно смогут только ИП и самозанятые

Новый законопроект может убрать с рынка аренды квартир частных лиц, если они не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Если предприниматель не получил согласия 75% соседей, то он не сможет сдавать жилье посуточно.

136
Логотип MCC Group
MCC Group
Расчетный счет

Открытие банковского счета во Франции. Удаленное открытие счета во Франции

Открытие банковского счета во Франции может оказаться несколько более сложной задачей, чем в других странах, но это не является невозможной миссией. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с открытием банковского счета во французском банке, а также возможность удаленного открытия счета.

Открытие банковского счета во Франции. Удаленное открытие счета во Франции
21
ФСБУ

Что изменится в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в новом году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

116