Если бухгалтер ведет воинский учет, его надо оформить как совместителя и доплатить

За воинский учет в организации отвечает руководитель. Но он может делегировать полномочия другому работнику, например, бухгалтеру. Главное — помнить, что ведение воинского учета — это отдельная трудовая функция. И за нее необходимо доплачивать.

Чтобы возложить эту трудовую функцию на бухгалтера, надо ввести должность специалиста по воинскому учету в штатное расписание. Все обязанности за воинский учет следует прописать в трудовом договоре.

Если бухгалтер будет выполнять обязанности по ведению воинского учета в течение своего рабочего времени, то необходимо оформить совместительство. Обратите внимание, с сотрудником в таком случае надо заключить допсоглашение к трудовому договору и ему полагается доплата. Ее размер надо прописать в соглашении с учетом объема работы (ст. 151 ТК).

Если компания не будет оплачивать дополнительную работу сотрудника по ведению воинского учета, она нарушает требования ТК. За это грозит штраф по ч. 6 ст. 5.27 КоАП:

для должностного лица — от 10 000 до 20 000 руб.,

для компании — от 30 000 до 50 000 руб.