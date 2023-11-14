Avito открыл пункт выдачи заказов люксовой одежды

В пункте выдачи эксперты будут проверять подлинность вещей, а покупатели смогут примерить люксовые бренды перед покупкой.

Сервис объявлений Avito создал в Москве на Патриарших прудах премиальный пункт выдачи заказов. Об этом пишет «Коммерсант».

На пункте выдачи заказов «Авито Премиум» продавцы смогут предлагать товары люксовых брендов, которые прошли проверку на подлинность у компании Legit Grails.

Концептуальный пункт выдачи позволит почувствовать опыт премиальной покупки в бутике: гостей, которые заберут свой заказ отсюда, угостят напитками, также у них будет возможность сделать стильные фотографии, отдохнуть в lounge-зоне и примерить покупку в удобной примерочной, — сказали представители «Авито».

Чтобы забрать заказ, пользователям нужно выбрать доставку до пункта. Она будет доступна с 13 ноября по 12 декабря.

В 2022 году торговая прибыль сервиса Avito выросла на 32%, до 16 млрд рублей. Финансовая выручка увеличилась на 55% и достигла 48 млрд рублей.