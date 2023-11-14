На Госуслугах будет можно оформить электронный студенческий билет

В 2024 году студенты смогут предъявлять электронные студенческие, достаточно показать экран телефона с документами на портале Госуслуги.

Минцифры собираются расширить функционал портала Госуслуги. С 2024 года студенты смогут получить электронный студенческий билет, зачетную книжку и другие документы, которые подтверждают обучение в вузе. Об этом сказано на сайте проектов нормативных правовых актов.

Электронный студенческий будет доступен для тех, кто осваивает программы бакалавриата, специалитета, ординатуры и аспирантуры.

Через Госуслуги будет можно проходить на территорию университета, отслеживать успеваемость, получить проездной на транспорт, покупать билеты на поезда и электрички со скидкой, а также ходить на концерты и в музеи.

Для предъявления документа достаточно показать электронный студенческий на экране телефона.