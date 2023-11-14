Минфин разрешает применять ПСН при торговле с юрлицами за наличный расчет

Розничная продажа подпадает под ПСН, даже если покупатели – юрлица.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.10.2023 № 03-11-11/102672.

Для целей ПСН розничная торговля – это деятельности, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет и по картам) на основе договоров розничной купли-продажи.

В НК нет ограничения для применения ПСН при торговле по договорам розничной купли-продажи с юрлицами.

Поэтому если товар продан в розницу юрлицу за наличные и с оплатой по карте, то этот доход подпадает под ПСН.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давала в письме от 26.06.2023 № 03-11-11/59105.