Ozon начал продавать товары в Узбекистане

На первом этапе пользователи будут забирать заказы в партнерских ПВЗ и на «Почте Узбекистана». Время доставки займет 12 дней.

Маркетплейс Ozon запустил продажи в Узбекистане. Сначала клиенты будут получать заказы в партнерских пунктах выдачи и в 1 660 почтовых отделениях. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании.

Жители Узбекистана уже могут оформить заказы на Ozon в любой регион страны. Им доступен многомиллионный ассортимент товаров маркетплейса из более чем 20 категорий: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья, — говорится в сообщении.

Средний срок доставки займет 12 дней.

В 2024 году компания собирается развивать в Узбекистане свою логистику и службу доставки, а также строить складские помещения. Все это поможет сократить время доставки.

Нашим ключевым приоритетом в Узбекистане будет сокращение срока доставки товаров до покупателей и обеспечение высочайшего уровня сервиса, — сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.

Сейчас у Ozon есть своя логистика в Армении, Белоруссии, Киргизии и в Казахстане.