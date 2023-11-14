Как заполнить и сдать форму 6 по воинскому учету

Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

Форма № 6 по воинскому учету представляет собой отчет о численности работающих и забронированных сотрудников, которые пребывают в запасе. Документы нужно сдать в военкомат и в комиссию по бронированию по месту регистрации организации.

ИП не обязаны вести воинский учет, поэтому они не составляют отчет по форме № 6. Даже если у них работают военнообязанные и забронированные.

Общий срок сдачи отчета до 31 декабря, но регионы могут установить свою дату.

Перед тем, как впервые сдать отчет, нужно обратиться в военкомат и уточнить сроки.

Унифицированной формы этого документа нет. Можно использовать бланки:

На практике чаще всего используют бланк из приложения № 17 к приказу Судебного департамента при Верховном суде от 13.05.2019 № 95.

Если компания не предоставит отчет по форме № 6, то ей будет грозить штраф по ст. 21.1 КоАП в редакции от 01.10.2023.

Должностных лиц оштрафуют от 40 до 50 тыс. рублей, а организации — от 350 до 400 тыс. рублей.

Раньше за непредставление информации для первоначальной постановки на учет в военкомат штраф составлял от 1 до 3 тыс. рублей.