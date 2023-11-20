Бухгалтерские программы

Как в 1С индивидуальному предпринимателю уменьшить УСН на страховые взносы

ИП могут в программе 1С уменьшить налог по УСН на страховые взносы за себя без факта их уплаты и без подачи заявления о зачете взносов.
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Согласно Федеральному закону от 31.07.2023 и письму ФНС от 25.08.2023 СД-4-3-108/72@, предприниматели на УСН могут уменьшать налог на страховые взносы, которые подлежат уплате, а также на фиксированные взносы 1% с дохода больше 300 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте информационной системы 1С.

С третьего квартала 2023 года в программе «1С:Бухгалтерия 8» можно уменьшить налог по УСН (авансовый платеж) на страховые взносы ИП без факта из уплаты. Речь идет про предпринимателей, которые применяют УСН Доходы.

Подавать заявление о зачете взносов не нужно.

В программе расчет авансового платежа по налогу при УСН выполняется автоматически из списка задач организации.

В разделе «Главное» выбираете «Задачи организации», затем переходите по ссылке «УСН, уведомление». В форме будет приведет расчет авансового платежа по налогу. После чего нужно нажать кнопку «Сформировать уведомление».

Этот документ с суммой авансового платежа по УСН к уплате нужно отправить в налоговую инспекцию и уплатить налог в установленный срок.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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