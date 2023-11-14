Размер госпошлины

Загранпаспорта, визы и разрешения на работу существенно подорожают

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает индексацию на 20 процентов госпошлин за выдачу загранпаспорта, а также увеличение пошлин для иностранных работников.
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Депутаты поддержали ряд поправок, в том числе уточняющих с 1 июля 2024 года размеры ряда государственных пошлин, пишут РИА Новости.

Размер госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов вырастет с 5 000 рублей до 6 000 рублей, а за его выдачу детям в возрасте до 14 лет — с 2 500 рублей до 3 000 рублей.

Что измениться для компаний, нанимающих иностранных работников:

  • Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в РФ или выезда из нее вырастет с 1 тыс. до 1,2 тыс рублей;

  • визы для многократного пересечения госграницы — с 1,6 до 1,92 тыс рублей;

  • пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ повысится — с 800 до 960 с рублей;

  • вида на жительство — с 5 тыс. до 6 тыс;

  • разрешения на временное проживание — с 1,6 тыс до до 1,92 тыс рублей;

  • разрешений на привлечение и использование иностранных работников — с 10 тыс до 12 тыс рублей;

  • разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также за прием в гражданство РФ и выход из него — с 3,5 тыс до 4,2 тыс рублей.

Комментарии

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