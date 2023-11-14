Загранпаспорта, визы и разрешения на работу существенно подорожают

Как выдавать СИЗ с 1 сентября 2023: новые правила

Одна из основных обязанностей работодателей по ТК — бесплатно выдавать сотрудникам, кому это положено в силу закона, смывающие средства и для индивидуальной защиты во время выполнения трудовых функций. Важно знать, что на этот счёт действуют 2 новых регламента: это приказ Минтруда № 766н и 767н с Правилами обеспечения работников и Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ с 1 сентября 2023 года. Новые правила, как теперь их выдавать, и другие нюансы узнаете из статьи.