Женщины больше мужчин поддерживают сокращение рабочей недели на 1 час

Против проекта высказалось 16% респондентов, в основном они опасаются сокращения зарплаты, пишет «Коммерсантъ».
Согласно опросу, сокращение рабочей недели чаще поддерживают женщины, чем мужчины (67% против 56% соответственно). Как показало исследование, 70% опрошенных в пятницу отрабатывают полный рабочий день. У 28% респондентов время работы в пятницу сокращено на один час. Еще по 1% опрошенных в пятницу работают меньше на два или три часа.
Напомним, 9 ноября сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов внес в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели на час.
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