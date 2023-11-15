С 1 января 2024 года фиксированные взносы для ИП вырастут

С 2024 года возрастут фиксированные взносы ИП. В статью 430 НК внесут поправки, размер фиксированных взносов ИП будет увеличен до 49 500 рублей.

При этом за расчетный период 2024 года сумма страховых взносов на ОПС в размере 1 процента от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., не может быть более 277 571 руб. То есть максимальная сумма взносов, подлежащих уплате за 2024 год (расчетный период), составит 327 071 руб.

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