Альфа-банк планирует получить лицензию брокера в Китае

Банк собирается выйти на фондовый рынок материкового Китая и получить статус управляющей компании или лицензию брокера.

Группа Альфа-банка хочет получить в Китае лицензию брокера или управляющей компании для работы на фондовом рынке страны. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на управляющего директора «Альфы» Владимира Верхошинского.

Такой интерес есть у многих банков — обеспечение доступа российских инвесторов, в первую очередь розничных, к рынку ценных бумаг Китая, — сказал Верхошинский.

В сентябре 2023 года Альфа-банк собирался открыть два филиала в Пекине и в Шанхае. Сейчас кредитная организация получила согласие Центробанка, но сама процедура открытия офисов может занять до 2,5 лет.

Филиалы Альфа-банка в Китае будут ориентированы на корпоративных бизнес-клиентов, чтобы предоставлять им широкий набор услуг и сервисов.

Сейчас статус управляющей компании в Китае получает «Ингосстрах-Инвестиции», однако нет точных сроков, когда УК начнет предлагать инвесторам управляемые стратегии и ETF на китайские инструменты.