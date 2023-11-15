ФАС будет внимательнее следить за незаконными билбордами

Нелегальная наружная реклама портит внешний вид городов и ущемляет права рекламодателей на покупку качественных услуг, поскольку билборды без разрешений могут в любой момент снести.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за рекламными конструкциями, которые были размещены в городах без разрешения органов местного самоуправления. Об этом сказано на сайте ведомства.

По мнению ФАС, нелегальные билборды портят внешний облик городов, а также их владельцы не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.

Кроме того, рекламодателям становится сложнее закупать наружную рекламу без информации о том, какие билборды находятся рядом, законная ли их установка или конструкцию смогут в любой момент демонтировать.

20% от всех нарушений в области рекламного законодательства составляют сообщения, которые вводят потребителей в заблуждение.