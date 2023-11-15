В бухгалтерском и налоговом учете по-разному учитывают основные средства. Не допускайте ошибок

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 07-01-09/50485.
Смотрите обобщенные данные в нашей таблице.
Бухгалтерский учет
Налоговый учет
Нормативный акт
Признаки ОС
Актив одновременно:
Актив одновременно:
Первоначальная стоимость ОС
Общая сумма связанных с этим объектом капвложений, осуществленных до признания ОС в бухучете
Сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором ОС пригодно для использования, без НДС и акцизов
Как правильно формировать стоимость ОС в бухучете
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