В бухгалтерском и налоговом учете по-разному учитывают основные средства. Не допускайте ошибок

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.06.2023 № 07-01-09/50485.

Смотрите обобщенные данные в нашей таблице.

Сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором ОС пригодно для использования, без НДС и акцизов

Общая сумма связанных с этим объектом капвложений, осуществленных до признания ОС в бухучете

часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (работ, услуг) или для управления организацией;

предназначен для использования в течение периода более 12 месяцев;

предназначен для использования в ходе деятельности или для сдачи в аренду;

Как правильно формировать стоимость ОС в бухучете

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