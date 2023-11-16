Налоги, взносы, пошлины

Как заплатить налоги за детей: инструкция от ФНС

Дети также являются плательщиками налога на имущество и земельного налога, если на них оформлена собственность. Платить налог за них должны родители.
87

Как это сделать, рассказали в ФНС.

Сделать это можно:

  • по QR-коду;

  • по штрих-коду через электронные сервисы;

  • через банк;

  • через кассу местной администрации;

  • через почту;

  • в МФЦ.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».

В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) ЛК ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».

Затем нужно перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос.

Затем в разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 29 минут назад

    Главный бухгалтер

    кабинет, кабинет....

    О, кстати!.. А кабинет тоже налогом облагается?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Lexintel
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Как заплатить налоги за детей: инструкция от ФНС

Дети также являются плательщиками налога на имущество и земельного налога, если на них оформлена собственность. Платить налог за них должны родители.

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