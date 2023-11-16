Как заплатить налоги за детей: инструкция от ФНС

Дети также являются плательщиками налога на имущество и земельного налога, если на них оформлена собственность. Платить налог за них должны родители.

Как это сделать, рассказали в ФНС.

Сделать это можно:

по QR-коду;

по штрих-коду через электронные сервисы;

через банк;

через кассу местной администрации;

через почту;

в МФЦ.

Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».

В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) ЛК ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».

Затем нужно перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос.

Затем в разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.