Как заплатить налоги за детей: инструкция от ФНС

Как это сделать, рассказали в ФНС.
Сделать это можно:
по QR-коду;
по штрих-коду через электронные сервисы;
через банк;
через кассу местной администрации;
через почту;
в МФЦ.
Кроме того, оплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ».
В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) ЛК ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос».
Затем нужно перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос.
Затем в разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.
Комментарии1
Главный бухгалтер
кабинет, кабинет....
О, кстати!.. А кабинет тоже налогом облагается?