🌼 По НДФЛ будут новые периоды, по декларациям – новые КС, главбухам нельзя расслабляться и после увольнения: разъяснения экспертов

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Совокупная обязанность на ЕНС по декларации сразу не будет сформирована, если эта декларации не соответствует контрольным соотношениям. Проект эти КС разработан.

Причем речь идет о специальных контрольных соотношениях для целей ЕНС.

Оформить такую сделку можно двумя способами:

договор купли-продажи + акт приема-передачи;

закупочный акт, который сразу включает в себя договор купли-продажи и акт-приема передачи.

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях.

С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.