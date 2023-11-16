🌼 По НДФЛ будут новые периоды, по декларациям – новые КС, главбухам нельзя расслабляться и после увольнения: разъяснения экспертов

Совокупная обязанность на ЕНС по декларации сразу не будет сформирована, если эта декларации не соответствует контрольным соотношениям. Проект эти КС разработан.
Причем речь идет о специальных контрольных соотношениях для целей ЕНС.
Оформить такую сделку можно двумя способами:
договор купли-продажи + акт приема-передачи;
закупочный акт, который сразу включает в себя договор купли-продажи и акт-приема передачи.
Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях.
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.
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