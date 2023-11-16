💥 Утвердили предельную базу для страховых взносов на 2024 год

Опубликовано постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883.
Напомним, предельная база на 2023 год установлена в размере 1 917 000 руб.
Таким образом, в 2023 году взносы на страховую пенсию идут с зарплаты не более 159 750 руб. в месяц. С 2024 года максимальная облагаемая зарплата будет 185 417 руб.
В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.
Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете.
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