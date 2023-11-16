💥 Утвердили предельную базу для страховых взносов на 2024 год

С 2024 года предельная база по страховым взносам увеличится на 16% – до 2 225 000 руб.

Опубликовано постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883.

Напомним, предельная база на 2023 год установлена в размере 1 917 000 руб.

Таким образом, в 2023 году взносы на страховую пенсию идут с зарплаты не более 159 750 руб. в месяц. С 2024 года максимальная облагаемая зарплата будет 185 417 руб.

В общем случае тариф взносов до предельной базы будет 30%, свыше предельной базы – 15,1%.

Предельная база влияет на размер будущей пенсии. Чем больше база, тем меньше пенсионных баллов вы заработаете.