Какие документы взять с собой в ИФНС на комиссию. Ответил юрист специально для пользователей «Клерка»

Налоговые инспекторы не вправе вызвать бухгалтера или руководителя, чтобы получить документы. Для этого они должны прислать требование (ст. 93 и 93.1 НК). Вызов на комиссию предполагает в первую очередь беседу, а не проверку документов.

Если же в ходе рабочей группы инспекторов вдруг заинтересуют какие-либо документы и они потребуют представить их в инспекцию, то попросите их выслать требование письменно. С собой надо взять только те документы, которые указаны в вызове: паспорт, доверенность. Брать с собой штатное расписание, трудовые договоры и другие документы не нужно, — пояснил, практикующий налоговый юрист и налоговый консультант Константин Чупырь.

Отметим, что вызовы, в которых требуется представить уточненку, считаются неправомерными. Налоговикам нельзя заменять требование пояснений на вызов для дачи пояснений ( п. 1 ст. 31, п. 3 ст. 88 НК).