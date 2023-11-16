Расчет по экспортному контракту может идти через третье лицо

Оплата при экспорте третьим лицом возможна, но это должно быть предусмотрено контрактом.

Ситуация: российская компания оказывает услуги организации из ОАЭ, а оплата за эти услуги поступит от контрагента Казахстана, то есть, от третьего лица.

Эксперт пояснил, что во-первых такой расчет должен быть оговорен в контракте. А во-вторых, при перечислении денег это третье лицо должно указать в платежном документе, за кого перечисляет деньги и по какому контракту. Это нужно, чтобы валютный контроль мог идентифицировать платеж.

По экспортному контракту свыше 600 тыс. руб. и менее 10 млн в банк надо предоставить договор и документы, связанные с его оплатой и исполнением, – инвойсы, акты приема-передачи, счета-фактуры, таможенные декларации.