ЦБ решил не продлевать некоторые послабления для банков

Центробанк принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, действие которых заканчивается в этом году.

Банк России решил не продлевать ряд послаблений, заканчивающихся в 2023 году, банки сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью, говорится в сообщении регулятора, пишет «Коммерсантъ».

«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», — пояснил регулятор.

Речь идет в том числе о послаблениях по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), а также о разрешении учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца 2023 года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования.

Свое действие в 2024 году прекращают следующие послабления: