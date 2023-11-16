ЦБ решил не продлевать некоторые послабления для банков

Банк России решил не продлевать ряд послаблений, заканчивающихся в 2023 году, банки сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью, говорится в сообщении регулятора, пишет «Коммерсантъ».
«Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 г. Кредитные организации сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью», — пояснил регулятор.
Речь идет в том числе о послаблениях по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), а также о разрешении учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца 2023 года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования.
Свое действие в 2024 году прекращают следующие послабления:
неприменение мер в отношении системно значимых КО в случае нарушения норматива чистого стабильного фондирования;
послабления по условиям НКЛ;
неприменение для сделок по выкупу акций у нерезидентов вычета из капитала, повышенных коэффициентов риска и резервов; речь идет о нерезидентах, которые приняли решение продать свой российский бизнес;
требование для расчетных депозитариев и небанковских КО по включению собственных заблокированных активов в расчет нормативов достаточности капитала с надбавкой 100%, а также требование по исключению клиентских заблокированных активов из расчета нормативов;
разрешение учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца 2023 года собственных еврооблигаций без их аннулирования;
неприменение мер за сокрытие КО данных о проведении внутренних процедур оценки достаточности капитала за 2022 год;
продление сроков при формировании резервов по кредитам и условным обязательствам кредитного характера для малого и среднего бизнеса, а также для физлиц с платежами, просроченными менее чем на 90 дней;
рекомендация о реструктуризации кредитов заемщиков, которые не могут исполнять обязательства.
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