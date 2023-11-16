Управляющая компания на УСН не включает в доходы взносы на капремонт

При определении налоговой базы по УСН не учитывают доходы, полученного в рамках целевого финансирования. Взносы на капремонт от собственников квартир, поступающие на счет управляющей компании – это целевое финансирование.

Об этом говорится в письме Минфина от 04.08.2023 № 03-11-06/2/73464.

Речь идет о взносах на финансирование проведения ремонта и капремонта общего имущества многоквартирных домов.

При этом УК должна вести раздельный учет полученных в рамках целевого финансирования средств. При отсутствии такого учета эти средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения, предупреждает Минфин.

Если есть раздельный учет, то налога по УСН со взносов на капремонт не будет.

Если целевое финансирование было использовано не по целевому назначению, то его включают во внереализационный доход и облагают налогом.